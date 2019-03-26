Washington Post ответила, сможет ли Трамп воплотить мечту о «российской перезагрузке»

Итоги «российского дела» вряд ли улучшат ситуацию в российско-американских отношениях в ближайшее время, однако глобальные сдвиги могут произойти постепенно, например, в сфере геополитических интересов, таких как Сирия и Афганистан, пишет газета The Washington Post.

Кроме того, могут возобновиться двусторонние встречи, например, между советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном и его российским коллегой Николаем Патрушевым, считает российский эксперт в Rand Corporation Сэм Чарап. В настоящее время официальные лица США и России продолжают встречаться, но на более низких уровнях.

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Если Трамп не признает доказанные Мюллером попытки вмешаться России, то его намерение изменить отношения с Москвой продолжат сталкиваться с оппозицией и скептицизмом внутри Вашингтона. Так, несмотря на нисходящую траекторию российско-американских отношений, в отличие от своей администрации, Трамп неоднократно демонстрировал личную заинтересованность в улучшении отношений с Россией, отмечает WP.

Дональд Трамп вступил в должность президента США, говоря о желании улучшить отношения с Москвой. После выхода итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера у него появилась свобода, чтобы реализовать это. Однако за два года Соединенные Штаты все больше укрепились в оппозиции Москве, поясняет издание.