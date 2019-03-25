Пенс оценил итоги расследования «российского дела»

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Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал публикацию выводов минюста по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данные выводы стали полным оправданием президента США Дональд Трампа.

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Он также добавил, что итоги расследования «российского дела» должны приветствовать все жители США.

Ранее МИД России оценил итоги расследования дела о «вмешательстве России» в выборы США.