Сын Трампа вступился за отца в «российском деле»
Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил в защиту отца после публикации доклада по итогам расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
В своем твиттере он написал, что итоги расследования доказали правдивость слов президента Трампа и сняли с него все обвинения.
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Он также попросил СМИ игнорировать теории заговора и не распространять ложную информацию.
«После двух лет непрекращающихся теорий заговора от CNN, MSNBC, Buzzfeed и других СМИ, а также ежедневной лжи от демократов в Вашингтоне, доклад Мюллера доказал, что здравомыслящие из нас уже знали: сговора с Россией не было», — написал он.
Ранее сообщалось, что сенат США представит свой доклад по «российскому делу».