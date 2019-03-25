Сын Трампа вступился за отца в «российском деле»

Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил в защиту отца после публикации доклада по итогам расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

В своем твиттере он написал, что итоги расследования доказали правдивость слов президента Трампа и сняли с него все обвинения.

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Он также попросил СМИ игнорировать теории заговора и не распространять ложную информацию.

«После двух лет непрекращающихся теорий заговора от CNN, MSNBC, Buzzfeed и других СМИ, а также ежедневной лжи от демократов в Вашингтоне, доклад Мюллера доказал, что здравомыслящие из нас уже знали: сговора с Россией не было», — написал он.

Ранее сообщалось, что сенат США представит свой доклад по «российскому делу».