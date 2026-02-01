Размер шрифта
В Паттайе обнаружили тело пропавшего россиянина, за освобождение которого требовали выкуп

В Таиланде нашли останки россиянина, владевшего наркошопом
В Паттайе обнаружили останки россиянина Михаила Емельянова, пропавшего в начале января. Об этом пишет Pattaya News.

Как сообщается, 30-летний Емельянов был похищен и убит. Тело петербуржца расчленили и закопали в пяти разных местах возле пруда Сой Пхаттанакан в Паттайе.

Известно, что злоумышленники требовали у его родных выкуп в размере $120 тыс., но перестали выходить на связь к тому моменту, как мать Михаила собрала нужную сумму.

Один из предполагаемых убийц задержан — это не гражданин Таиланда, его сообщников разыскивают. По версии тайской полиции, мужчину убили из-за долга.

Емельянов жил в Паттайе более двух лет и владел наркошопом. Telegram-канал Baza сообщал, что незадолго до исчезновения у мужчины возникли разногласия с партнером по бизнесу. В последний раз видеокамеры зафиксировали его отъезжающим от отеля в Паттайе. Видно было, как он выходит из отеля, садится на байк и выезжает на дорогу.

14 января на поиски сына, пропавшего без вести c крупной денежной суммой, отправилась его мать. С Михаилом не было связи с 7 января. В последнем сообщении, которое он отправил по дороге в Бангкок, мужчина просил мать обратиться в полицию, сказав ей, что боится физического насилия или похищения.

Ранее выяснилось, почему аниматор-маньяк из России убивал женщин с именем Елена.
 
