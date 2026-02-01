Размер шрифта
Культура

Волочкова — о первой поездке на Мальдивы: «Выхожу без лифчика»

Волочкова вспомнила, что заставила фотографа удалить ее снимки без бюстгальтера
Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала НТВ, что во время своего первого визита на Мальдивы в 2011 году столкнулась с фотографом, который тайком снимал ее на пляже.

Экс-прима Большого театра поделилась, что решила поплавать в море в одних трусах, поскольку на пляже не было, как ей казалось, посторонних людей.

«Выхожу без лифчика, и смотрю: моя мама держит в кустах за руку какого-то чувака. Мужчина стоит с фотоаппаратом, с таким дулом», — вспомнила она.

По словам Волочковой, затем она выхватила у мужчины фотоаппарат и потребовала удалить снимки. Танцовщица пригрозила выбросить камеру в противном случае. Из-за этого инцидента, вспомнила балерина, она и сделала знаменитую фотосессию с ракушками, которая до сих пор часто упоминается в прессе.

«И я выложила эти фотографии с таким посылом, что хватит за мной охотиться. Уже посмотрите и отстаньте! У меня красивое, стройное, подтянутое тело, своя грудь, все свое, все натуральное и красивое», — отметила Волочкова.

В январе 2026 года танцовщица отдыхала на Мальдивах вместе с молодым танцором Марселем Абаби. «Газета.Ru» выяснила, что Волочкова потратила на отпуск около 1 млн рублей.

Ранее Прохор Шаляпин и Мария Погребняк признались, что боятся летать на Мальдивах.
 
