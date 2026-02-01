Размер шрифта
Армия

Российские военные за сутки сбили более 90 дронов ВСУ

МО РФ: силы ПВО за сутки уничтожили 94 БПЛА ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны (МО) РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В пресс-службе также уточнили, что все сбитые дроны украинской армии были самолетного типа.

Утром воскресенья, 1 февраля в МО РФ сообщили, что за ночь военные ликвидировали 21 украинский беспилотник. По данным ведомства, наибольшее число дронов — 14 — уничтожили над Белгородской областью. Еще пять беспилотников сбили в небе над Воронежской областью. Кроме того, по одному БПЛА было перехвачено над территориями Астраханской и Калужской областей.

Накануне в Кремле подтвердили, что Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, но не уточнили, идет ли речь об «энергетическом перемирии» или о любых атаках на Украину. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Киева, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Воронежской области из-за БПЛА загорелись нефтепродукты.
 
