Лавров заявил о стремлении РФ не допустить горячую конфронтацию с США

Лавров: для РФ было бы преступлением опуститься до горячей конфронтации с США

Россия исходит из того, что было бы преступлением позволить несовпадениям интересов России и США деградировать в горячую конфронтацию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту «России 1» Павлу Зарубину, фрагмент беседы с которым опубликован в Telegram корреспондента.

Лавров вспомнил слова госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что не всегда у таких крупных стран, как Россия и США, будут совпадать национальные интересы, но, когда они совпадают, будет ошибкой не использовать это для реализации взаимовыгодного сотрудничества.

«А когда они не совпадают, будет уже не ошибкой, а преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в горячую. Исходим из этого», — сказал министр.

По его словам главы МИД РФ, Россия никогда не вмешивается в отношения США и Европы. Лавров добавил, что как раз Европа «пытается до сих пор вбивать клинья» между Россией и США, усматривая в политике США при нынешнего президента Соединенных Штатов «крен» в пользу России и в ущерб интересам Европы.

«Кто как себя зарекомендовал — так к нему и относятся», — сказал глава российского МИД.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с США. По его словам, США при Трампе руководствуются в первую очередь собственными интересами, и это рационально.

Ранее в США рассказали, какой шаг Трампа в отношениях с РФ стал бы «огромной ошибкой».