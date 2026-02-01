Директор краснодарского модельного агентства опровергла связь с Эпштейном

Директор краснодарского модельного агентства Shtorm опровергла причастность фирмы к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как отмечается, руководитель намерена судиться с распространителями информации и даже готова пройти проверку на полиграфе.

«Директор организации рассказала Mash, что скандал возник из‑за ссылки на портфолио модели. Переслать ее мог кто угодно, и это никак не подтверждает продажу девушек на остров Эпштейна, о котором, как утверждает хозяйка конторы, она раньше не слышала вовсе», — говорится в посте.

По данным канала, с упоминаемой в документах американского минюста женщиной Shtorm сотрудничал с 2014‑го по 2017 год. О ее жизни после 2017 года краснодарскому модельному агентству ничего неизвестно, отмечают журналисты.

Как сообщал 1 февраля Telegram-канал Kub Mash, кубанское агентство якобы могло поставлять девушек на остров Эпштейна. Однако прямых доказательств причастности организации к какой-либо незаконной деятельности в материалах дела финансиста нет.

Ранее сообщалось, что Жириновский пять раз упоминается в файлах по делу Эпштейна.