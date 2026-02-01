Медведев заявил, что победа в СВО «просматривается»

Медведев: военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

Военная победа России в спецоперации на Украине уже просматривается по целому ряду параметров. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в совместном интервью ТАСС, Reuters и Wargonzo.

«Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что ему бы хотелось достижения целей спецоперации «как можно скорее». Он напомнил, что цели, заявленные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными за исключением нюансов.

Речь идет в том числе о недопущении новых конфликтов, уточнил Медведев.

29 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что российские силы успешно продвигаются вперед, а украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Арестович поинтересовался, готовы ли украинцы потерять мегаполисы в обмен на «кусок» ДНР.