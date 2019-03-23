Республиканцы призвали генпрокурора США опубликовать отчет по «российскому делу»

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Сенаторы от республиканской партии Чак Грассли и Лидси Грэм призвали генпрокурора США Уильяма Барра опубликовать отчет по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Грассли и Грэм потребовали от Барра представить конгрессу доклад по «российскому делу», расследованием которого занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Как отмечается, Грассли также призвал Барра показать отчет Мюллера общественности.

При этом Грассли считает, что публикация доклада должна «окончательно положить конец спекуляциям» в отношении администрации США.

Ранее сообщалось, что адвокат президента США Роберт Джулиани требует доступа к отчету по «российскому делу» перед публикацией.