Болтон пообещал Мадуро последствия за задержание сторонника Гуаидо

<img src="//img.gazeta.ru/files3/667/12036667/bolton-pic905-895x505-825.jpg">

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский глава Николас Мадуро увидит ответные действия за «незаконное задержание» сторонника лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом Болтон написал в твиттере.

Болтон отметил, что Мадуро совершил ошибку и ему придется отвечать за нее.

Реклама

«Незаконный арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуайдо, не останется без ответа», — добавил Болтон.

Также он подчеркнул, что необходимо освободить странника Гуайдо.

«Самые жесткие санкции еще впереди. Если узурпация Мадуро не закончится, он и его друзья будут задушены в финансовом отношении», — заключил Болтон.

Ранее сообщалось, что Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией Citgo.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.