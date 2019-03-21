Болтон пообещал Мадуро последствия за задержание сторонника Гуаидо
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский глава Николас Мадуро увидит ответные действия за «незаконное задержание» сторонника лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом Болтон написал в твиттере.
Болтон отметил, что Мадуро совершил ошибку и ему придется отвечать за нее.
«Незаконный арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуайдо, не останется без ответа», — добавил Болтон.
Также он подчеркнул, что необходимо освободить странника Гуайдо.
«Самые жесткие санкции еще впереди. Если узурпация Мадуро не закончится, он и его друзья будут задушены в финансовом отношении», — заключил Болтон.
Ранее сообщалось, что Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией Citgo.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.