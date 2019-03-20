Трамп назвал мужа советницы «подонком»

Президент США Дональд Трамп назвал мужа советницы Белого дома Келлиэн Конуэй «подонком». Об этом сообщает Mediaite.

Трамп добавил, что считает Конуэй «замечательной женщиной». Однако американский лидер добавил, то лично не знаком с ее мужем.

«Я его не знаю. Но он подонок, в этом нет никаких сомнений!», — подчеркнул Трамп.

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Как отмечает издание MediaITE, колумбийский адвокат Конуэй ранее заявил, что непредсказуемая активность Трампа в социальных сетях является признаком наличия у него психических расстройств. В одном из своих твитов Конуэй опубликовал страницу о «Нарциссическом расстройстве личности и антиобщественном расстройстве личности».

Ранее сообщалось, что советница Трампа предала враждующего с ним мужа и встала на защищу президента.