Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Вчера было вынесено постановление суда [в отношении Мешкова], административный арест на двое суток по части 1 статьи 19.3 КоАП», — заявили в суде.

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Как отмечается, в статье говорится о неповиновении правомерному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего или сотрудника органа.

Причем правоохранители не дали комментариев относительно причин задержания Мешкова.

Мешков стал первым президентом республики Крым в 1994 году и пробыл на этом посту чуть больше года. В этот же период в составе Украины была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины.