«С больной головы на здоровую»: в Совфеде ответили на обвинение Порошенко из-за метро

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена, передает RT.

«Все, что на Украине не ладится, не получается, что там беспокоит власти страны, — во всем они видят «руку Москвы» и вину России. Понятно, что идет предвыборная борьба и Порошенко пытается набрать очки за счёт русофобии, свалить всё с больной головы на здоровую», — сказал Джабаров.

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Сенатор также отметил, что, так как «въезд на Украину для большинства трудоспособных россиян закрыт», он не может судить о состоянии инфраструктуры страны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро. По его словам, подземка останавливала работу лишь один раз за всю историю страны, с 18 по 20 февраля 2014 года, в связи с началом «агрессии» со стороны Москвы.