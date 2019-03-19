Латвия хочет запретить ветеранам надевать форму Красной армии 9 мая

В Латвии могут запретить ветеранам надевать форму Красной армии на публичные мероприятия, сообщает РИА «Новости».

Соответствующий закон поддержала комиссия по правам человека и общественным делам сейма.

Председатель комиссии Артусс Кайминьш заявил, что носить форменную одежду вооруженных сил СССР или нацистской Германии в Латвии «неприемлемо».

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За нарушение предусматривается штраф в размере до €140 для физических лиц и до €1420 — для юридических.

Ранее Эстония, Латвия и Литва попросили запретить товары с надписью «СССР».