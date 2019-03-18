Россия признала Северную Македонию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/477/11806477/RTX67AGD-pic905-895x505-24092.jpg">

МИД России сообщил о признании Македонии под новым названием «Республика Северная Македония». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«19 февраля 2019 года в посольство России в Скопье поступила нота МИД Республики Македонии с уведомлением об изменении официального названия этого государства на «Республику Северную Македонию». Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием «Республика Северная Македония», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее президент Македонии Георге Иванов решил не подписывать 11 принятых парламентом законов, где указано новое название страны «Республика Северная Македония».

Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу 12 февраля.