«З глузду з'їхав, чи шо?»: Путин о властях Украины
Президент России Владимир Путин высказался о сумасшествии украинских властей на украинском языке, передает РИА «Новости».
«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» (С ума сошел, что ли — укр.) С ума сошел?» — сказал Путин.
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По его словам, действия Киева «вызывают оторопь» и с «ними не сварить каши».
Ранее Путин удивился, когда узнал, что крымчан ограничивают в правах на передвижение после референдума о воссоединении с Россией в 2014 году.