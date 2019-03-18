«З глузду з'їхав, чи шо?»: Путин о властях Украины

Президент России Владимир Путин высказался о сумасшествии украинских властей на украинском языке, передает РИА «Новости».

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» (С ума сошел, что ли — укр.) С ума сошел?» — сказал Путин.

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По его словам, действия Киева «вызывают оторопь» и с «ними не сварить каши».

Ранее Путин удивился, когда узнал, что крымчан ограничивают в правах на передвижение после референдума о воссоединении с Россией в 2014 году.