Трамп — дочери Маккейна: меня любят больше, чем твоего отца

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с дочерью экс-сенатора Джона Маккейна в твиттере, сообщает MediaIte.

Уточняется, что Меган Маккейн «сильно задела Трампа», опубликовав сообщение, что «никто никогда не полюбит тебя (Трампа — прим. ред.) так, как они любили моего отца».

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В ответ Трамп заявил, что девушка ошибается, так как, по его мнению, «Трампа любят миллионы американцев, а Маккейна ненавидели за его позицию по России и реформе здравоохранения Obamacare».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп второй раз за день нападает на покойного сенатора Джона Маккейна, который скончался в августе 2018 года.