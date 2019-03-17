В Совфеде отреагировали на слова Болтона о возможности переговоров США и России

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия ожидает услышать от США конкретных предложений о переговорах двух стран по вопросу ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что существует вероятность начала переговоров между США и Россией в сфере контроля над ядерным оружием.

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«Думаю, что в России нет смысла реагировать на подобные заявления. Сегодня в США говорят одно, а завтра — другое. Все это несерьезно», — добавил Клинцевич.

Ранее Песков отреагировал на слова Болтона о возможности переговоров США и России.

Эта ситуация происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа о начале выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)., что не исключает переговоров между США и РФ в сфере контроля над ядерным оружием и предлагает пригласить к ним Китай.