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Член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн высказался о необходимости снятия антироссийских санкций, наложенных Западом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, санкционные ограничения вредят немецко-российским отношениям и угрожают рабочим местам на территории ФРГ.

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«Граждане Крыма провели референдум. Мы в АдГ приветствуем, что граждане могут участвовать в принятии решений по важным вопросам», — сказал Линдеманн.

Он подчеркнул, что голосование крымчан было демократичным, а его результаты нужно уважать. Линдеманн добавил, что санкционные ограничения также вредят школьным и студенческим обменам.

Ранее украинский президент Петр Порошенко прокомментировал антироссийские санкции Канады из-за инцидента в Керченском пролив.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.