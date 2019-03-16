В Германии призвали к снятию наложенных Западом санкций против России
Член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн высказался о необходимости снятия антироссийских санкций, наложенных Западом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, санкционные ограничения вредят немецко-российским отношениям и угрожают рабочим местам на территории ФРГ.
«Граждане Крыма провели референдум. Мы в АдГ приветствуем, что граждане могут участвовать в принятии решений по важным вопросам», — сказал Линдеманн.
Он подчеркнул, что голосование крымчан было демократичным, а его результаты нужно уважать. Линдеманн добавил, что санкционные ограничения также вредят школьным и студенческим обменам.
Ранее украинский президент Петр Порошенко прокомментировал антироссийские санкции Канады из-за инцидента в Керченском пролив.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.