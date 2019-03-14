Пранкер рассказал, как ему удалось разыграть Гуайдо
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) раскрыл подробности розыгрыша лидера оппозиции Венесуэлу Хуана Гуайдо. Об этом сообщает портал «Москва 24».
По его словам, он и Алексей Столяров (Лексус) смогли поговорить с Гуайдо с помощью спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
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Он также добавил, что Абрамс и Гуайдо «ничего не заподозрили».
Кузнецов подчеркнул, что политики не заметили подвоха, потому что редко общались с гражданами Швейцарии.
Ранее сообщалось, что Вован и Лексус выдали себя за президента Швейцарии Уэли Маурера, чтобы разыграть Гуайдо.