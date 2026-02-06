Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Германи хотят ввести запрет на соцсети для детей

BM: запрет соцсетей для подростков и детей намерены рассмотреть в Германии
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о запрете пользоваться рядом соцсетей детям и подросткам младше 16 лет планируется внести на обсуждение в ходе предстоящего съезда правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщает Berliner Morgenpost (BM).

В публикации отмечается, что предложение планируют обсудить на партийном съезде, который состоится 20-21 февраля.

В заявлении земельного отделения ЗДС в Шлезвиг-Гольштейне подчеркивается, что ограничения должны обеспечить эффективную защиту детей и подростков от последствий ненависти и травли, психологического давления, буллинга, а также от влияния вредоносного контента в сети.

В случае принятия законопроекта, пользователям придется подтверждать свой возраст при использовании платформ, например, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok.

В январе сообщалось, что правительство Великобритании проведет консультации по ограничению использования социальный сетей детьми и подростками, а также усилит контроль над запретом использования смартфонов в школах. 

Ранее Индонезия заблокировала чат-бот Grok.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!