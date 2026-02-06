На Солнце зафиксировали десять сильных вспышек

РАН: на Солнце зафиксировали десять вспышек предпоследнего класса мощности С

На Солнце 5 февраля зафиксировали десять вспышек предпоследнего класса мощности. Это следует из данных, которые представила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Было зарегистрировано десять вспышек класса М и 14 вспышек класса С. Причем некоторые из вспышек зафиксировали в группе пятен 4362. Ранее вспышки происходили в группе пятен 4366.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делят на пять классов: A, B, C, M и X.

До этого ученые заявили, что по количеству вспышек 1 февраля вышло на второе место за последние 10 лет.

1 февраля на Солнце произошла вспышка высшего класса. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там отметили, что пик вспышки пришелся на 15:33, но есть большая вероятность новых крупных событий в ближайшее время. Позднее в лаборатории добавили, что вспышка вряд ли повлияет на Землю: ее активная область удалена от линии Солнце-Земля.

Ранее ученые впервые раскрыли истинную природу вспышек на Солнце.