Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу
Заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что США рекомендуют всем своим гражданам покинуть Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, американцам следует уехать из Венесуэлы из-за того, что дипломаты США покинули территорию республики.
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Он также добавил, что теперь американская дипмиссия не может обеспечить консульскую поддержку для граждан США в Венесуэле.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы.