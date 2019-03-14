Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/130/10828130/AP_090309042506-pic905-895x505-67491.jpg">

Заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что США рекомендуют всем своим гражданам покинуть Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, американцам следует уехать из Венесуэлы из-за того, что дипломаты США покинули территорию республики.

Реклама

Он также добавил, что теперь американская дипмиссия не может обеспечить консульскую поддержку для граждан США в Венесуэле.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы.