Порошенко обогнал Тимошенко в гонке за президентское кресло

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Украинский лидер Петр Порошенко обогнал в гонке за президентское кресло кандидата Юлию Тимошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного центром «Социс».

Уточняется, что теперь Порошенко находится на втором месте по уровню поддержки населения. Первое место занимает шоумен Владимир Зеленский.

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По данным опроса, Зеленского поддерживают 27,7% проголосовавших, далее Порошенко — 19,6%, и на третьем месте Тимошенко — 14,8%.

Выборы президента на Украине должны пройти 31 марта 2019 года.

Ранее Порошенко успокоил избирателей обещанием дальнейших подкупов.