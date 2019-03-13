«Одаренный манипулятор»: отшутившейся об импичменте Трампа Пелоси не поверили
Именно спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возглавит борьбу за старт процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, несмотря на ее заверения в обратном, пишет в колонке Fox News Дэвид Босси, который работал в предвыборном штабе Трампа.
Автор считает, что лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси «одаренный манипулятор» и «хитрый политик», которая специализируется на том, чтобы говорить американскому народу одно, а делать прямо противоположное. На этой неделе Пелоси заявила The Wahsington Post, что Трамп «не стоит» импичмента. Босси считает, что слова демократа не соответствует ее фактической позиции по этому вопросу.
Экс-сотрудник Трампа напоминает, что старшая дочь Пелоси Александра ранее охарактеризовала свою мать как «политика, который может отрезать вам голову, а вы не заметите, что у вас идет кровь».
По его словам, Пелоси заранее разыгрывает спектакль, а заверения в нежелании импичмента Трампа лишь первый акт.
Ранее Трамп ответил Пелоси на слова о том, что он «не стоит» импичмента.