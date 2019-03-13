Песков сравнил отказ Киева от Договора о дружбе с Россией с выстрелом в собственную ногу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, передает ТАСС.
По словам чиновника, прекращение действия документа не отвечает интересам ни одной из стран.
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«…это все равно, что стрелять себе в ногу», — сказал Песков.
Ранее Министерство иностранных дел России направило Украине ноту со списком нарушений Договора о дружбе.