Песков сравнил отказ Киева от Договора о дружбе с Россией с выстрелом в собственную ногу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, передает ТАСС.

По словам чиновника, прекращение действия документа не отвечает интересам ни одной из стран.

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«…это все равно, что стрелять себе в ногу», — сказал Песков.

Ранее Министерство иностранных дел России направило Украине ноту со списком нарушений Договора о дружбе.