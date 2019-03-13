Конгресс США одобрил два антироссийских закона

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В Соединенных Штатах Палата представителей приняла два закона, которые направлены на противодействие российской стороне. Об этом сообщатся в твиттере ведомства.

Как отмечается, речь идет о законопроектах «Об открытости Владимира Путина» и «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». При этом первый документ предполагает составление доклада о личном состоянии президента России Владимира Путина, а второй – доклада о намерениях российской стороны в отношении стран-членов НАТО, а также ее реакции на расширение военного присутствия США на территории Восточной Европы. Теперь законопроекты должны быть утверждены сенатом и главой государства.

Ранее США решили выделить $250 млн на военную поддержку Украины.