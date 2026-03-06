Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

В тюменской школе загорелся кабинет, есть пострадавший

SHOT: в одной из школ Тюмени загорелся принтер
Telegram-канал SHOT

В одной из школ Тюмени загорелся принтер. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Как нам стало известно, пострадал один человек. Предварительно, это учитель труда, в кабинете которого и замкнул принтер, после чего началось возгорание. Всех школьников оперативно эвакуировали из здания на улице Пермякова», — сказано в посте.

Уточняется, что педагога увезли на скорой. Возгорание удалось ликвидировать.

МЧС региона на данный момент не прокомментировало данные.

Накануне в центре Петрозаводска произошел пожар в историческом здании музея природы Карелии в Губернаторском парке. На месте инцидента работали спасательные службы, движение в районе пожара было перекрыто.

По данным МЧС, здание музея находилось на реконструкции. В момент возгорания людей внутри не было, отметили в ведомстве.

Издание «КарелInform» пишет, что к тушению пожара были привлечены семь единиц техники и 25 пожарных. По данным журналистов, реставрационные работы в музее начались в 2019 году, после чего были приостановлены и вновь возобновлены в 2025 году.

Ранее в Казахстане произошел пожар в детском развлекательном центре.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!