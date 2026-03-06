В тюменской школе загорелся кабинет, есть пострадавший

SHOT: в одной из школ Тюмени загорелся принтер

В одной из школ Тюмени загорелся принтер. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Как нам стало известно, пострадал один человек. Предварительно, это учитель труда, в кабинете которого и замкнул принтер, после чего началось возгорание. Всех школьников оперативно эвакуировали из здания на улице Пермякова», — сказано в посте.

Уточняется, что педагога увезли на скорой. Возгорание удалось ликвидировать.

МЧС региона на данный момент не прокомментировало данные.

Накануне в центре Петрозаводска произошел пожар в историческом здании музея природы Карелии в Губернаторском парке. На месте инцидента работали спасательные службы, движение в районе пожара было перекрыто.

По данным МЧС, здание музея находилось на реконструкции. В момент возгорания людей внутри не было, отметили в ведомстве.

Издание «КарелInform» пишет, что к тушению пожара были привлечены семь единиц техники и 25 пожарных. По данным журналистов, реставрационные работы в музее начались в 2019 году, после чего были приостановлены и вновь возобновлены в 2025 году.

Ранее в Казахстане произошел пожар в детском развлекательном центре.