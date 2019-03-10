Глава МИД Германии: в ЕС готовы усилить санкции против Венесуэлы

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз может усилит санкции в отношении Венесуэлы, если это потребуется. Об этом он написал в твиттере.

Маас подчеркнул, что необходимо поддерживать международное давление, чтобы оно оставалось высоким.

«Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это необходимо», — написал Маас.

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Он добавил, что страны Евросоюза не хотят участвовать в игре за задержку времени, которую, по его словам, начал венесуэльский президент Николас Мадуро.

«Наша поддержка [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо неоспорима», заключил министр.

Ранее Мадуро заявил о кибератаке на энергообъект в Венесуэле.