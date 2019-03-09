Трамп подписал Библии пострадавшим от торнадо жителям Алабамы

Во время поездки в Алабаму, жители которой пострадали от торнадо, Трамп решил их поддержать необычным образом. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, он встретился с жителями в восточной части штата около баптистской церкви и подписал несколько экземпляров Библии. Он выразил сожаление, что смог приехать в Алабаму только спустя несколько дней после произошедшего. Вместе с первой леди глава государства также почтил память жертв торнадо.

Ранее Трамп сообщил, что посетит штат Алабама, где жертвами торнадо стали 23 человека.