Дающий показания против Трампа адвокат просил о помиловании

Майкл Коэн, экс-адвокат американского лидера Дональда Трампа, прошлой весной поручил своему адвокату обсудить с адвокатами Трампа возможность помилования, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что это противоречит показаниям Коэна комитету Палаты представителей, в которых он заявил, что никогда не просил и не примет помилования от Трампа.

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Ранее сообщалось, что Майкл Коэн во время вторых слушаний в конгрессе сотрудничает с комитетом по разведке палаты представителей США.

Председатель комитета Адам Шифф рассказал, что Коэн предоставил все документы, которые у него запрашивали ранее.