Трамп пригрозил бойкотировать дебаты на поддерживающих демократов телеканалах
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отказаться от президентских дебатов перед выборами 2020 года на телеканалах, которые он считает «Фейковыми Новостными Медиа». Свою угрозу он разместил в твиттере.
Трамп напомнил, что ранее демократы решили отказаться от внутрипартийных дебатов на телеканале Fox News.
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«Ну хорошо, тогда я поступлю так же с Фейковыми Новостными Медиа и Радикальными Левыми Демократами на дебатах перед выборами [президента]», — написал Трамп.
Президент не уточнил, какие именно телеканалы он считает «Фейковыми Новостными Медиа».
Ранее газета The New York Times писала, что Трамп может пойти на выборы из-за страха уголовного преследования.