Трамп пригрозил бойкотировать дебаты на поддерживающих демократов телеканалах

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Президент США Дональд Трамп заявил, что может отказаться от президентских дебатов перед выборами 2020 года на телеканалах, которые он считает «Фейковыми Новостными Медиа». Свою угрозу он разместил в твиттере.

Трамп напомнил, что ранее демократы решили отказаться от внутрипартийных дебатов на телеканале Fox News.

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«Ну хорошо, тогда я поступлю так же с Фейковыми Новостными Медиа и Радикальными Левыми Демократами на дебатах перед выборами [президента]», — написал Трамп.

Президент не уточнил, какие именно телеканалы он считает «Фейковыми Новостными Медиа».

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп может пойти на выборы из-за страха уголовного преследования.