Washington Post рассказала об охоте за аттестатом Трампа

Аттестат президента США Дональда Трампа по итогам обучения в Нью-Йоркской военной академии был спрятан, а его местонахождение до сих пор неизвестно, пишет газета The Washington Post со ссылкой на слова экс-директора Нью-Йоркской военной академии Эвана Джонса и других выпускников.

В 2011 году директора Нью-Йоркской военной академии Эвана Джонса попросили найти и передать аттестат Трампа его друзьям, пишет WP. Как сообщает издание, к сотруднику университета Джеффри Ковердейлу обратились «богатые выпускники», которые были друзьями Трампа.

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Джеффри Ковердейл подтвердил, что члены попечительского совета академии изначально хотели, чтобы Джонс передал отметки президента США Дональда Трампа, но подчеркнул, что он отказался от этой идеи.

«Я перевез их [отметки Трампа. — «Газета.Ru»] в другое место кампуса, откуда они не могли быть преданы гласности. Это единственный раз, когда я перемещал отметки выпускников», — сказал он.

По словам выпускника Ричарда Пецулло, в 2011 году Корвердейл принял решение обеспечить защиту и секретность аттестата Трампа, чтобы никто из персонала не мог получить к нему доступ. Трамп часто хвастался своими учебными достижениями, но всегда скрывал свои оценки, отмечает газета.

Ковердейл не стал говорить изданию, где именно он спрятал отметки Трампа или назвать людей, которые приказали ему убрать их из учебных документов. Воспоминания бывших выпускников и сотрудников академии, в которой учился Трамп, добавляют новые детали к заявлению бывшего адвоката президента США Майкла Коэна, говорится в материале. На прошлой неделе в конгрессе он сообщил, что Трамп указал ему угрожать учебным заведениям, чтобы в конечном итоге его оценки не были опубликованы.

В военной академии Нью-Йорка Трамп отучился пять лет, поступив в 1959 году.