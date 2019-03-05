В Госдуме сочли «из ряда вон выходящим» отказ во въезде в Чехию дипломату из России

Член международного комитета Госдумы Елена Панина дала комментарий после того, как российскому дипломату не позволили въехать в Чехию. Об этом сообщает RT.

По ее словам, произошедшее является «чем-то из ряда вон выходящим», поскольку состав делегаций дипломатов всегда утверждается заблаговременно.

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«Все бывает в дипломатии, но чтобы вот так, когда делегация уже прибыла, — это категорически недопустимо», — сказала Панина.

Она добавила, что действия чешской стороны не должны остаться без ответа, но даже в нынешней ситуации нужно продолжать сотрудничество.

Ранее представителю МИД России отказали во въезде в Чехию.