Лукашенко рассказал о кризисе в процессе евразийской интеграции

Белорусский президент Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие прогресса в том, что касается евразийской интеграции. Об этом сообщает «БелТА».

По словам главы государства, ему известно о связанных с ней препятствиях и барьерах. При этом отсутствие положительной динамики скрывается при помощи цифровой повестки.

Реклама

«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о готовности пересмотреть подход к интеграции с Россией.