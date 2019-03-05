Генпрокурор США не собирается устраняться от «российского дела»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/745/12186745/RTX6MGRB-pic905-895x505-16782.jpg">

Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр не планирует устраняться и брать самоотвод в дело о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Барр решил не самоустранятся от расследования «российского дела», которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Реклама

Как отмечается, к этому генпрокурора США призвали высокопоставленные должностные лица, отвечающие за вопросы соблюдения этики.

Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурора США по «российкому делу» могут допросить.