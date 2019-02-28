Bloomberg: Трюдо обвинили в «политическом вмешательстве» в судебные дела Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо столкнулся с самым взрывоопасным кризисом в собственной администрации после того, как бывший генеральный прокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд прервала молчание и дала показания по делу компании SNC-Lavalin, пишет агентство Bloomberg.

Экс-генпрокурор назвала действия Трюдо и его помощников незаконным вмешательством в судебную систему Канады. В частности, по ее утверждения, администрация Канады пыталась повлиять на разбирательство и прекратить дело против SNC-Lavalin. Трюдо пытается оправдать это тем, что хотел предотвратить потерю рабочих мест.

Реклама

По словам экс-генпрокурора, члены администрации Трюдо оказали «политическое вмешательство». Уилсон-Рейболд заявила, что оказывала сопротивление вмешательству, потому что хотела отстоять принцип независимости судебных органов и верховенства закона, однако чиновники, по ее словам, проигнорировали ее неоднократные просьбы прекратить поднимать этот вопрос.

Агентство отмечает, что скандал с Трюдо уже повлиял на позиции правящей партии, согласно данным опросов. Однако политические последствия в данный момент трудно предсказать, считает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Трюдо отказался уходить в отставку.