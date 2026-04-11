Звезда «Осторожно, модерн» женится на избраннице моложе него на 15 лет

Звезда юмористического шоу «Осторожно, модерн» Сергей Рост заявил, что женится на избраннице на 15 лет моложе него. Об этом 61-летний артист рассказал журналистам НТВ в программе «Ты не поверишь!».

Невестой Роста стала предпринимательница Алла Малиновская. Актер и режиссер полагает, что свадьба состоится уже в мае.

«Да, это в мае. Мой нумеролог сказал нам точную дату, когда нужно это сделать», — подтвердила женщина.

По словам Малиновской, они собираются отпраздновать семейную, домашнюю свадьбу в классическом стиле.

Шоумен также признался, что в партнерше его привлекли интеллект, самостоятельность и хозяйственность.

Сергей Рост до этого был женат на журналистке Ольга, в браке с которой родилась дочь Анфиса. Сейчас девочке 15 лет, она живет с мамой за границей.

Ранее Сергей Рост рассказал о конфликте с Нагиевым.