Экс-адвокат Трампа назвал его «расистом»
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что лидер страны «расист», передает CBS News.
По словам Коэна, Трамп оскорблял афроамериканцев.
«Однажды он спросил меня, могу ли я назвать страну, управляемую чернокожим человеком, которая не является «гадюшником». Это было, когда Барак Обама был президентом США », — подчеркнул Коэн.
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Кроме того, экс-адвокат добавил, что однажды Трамп сказал, что «чернокожие люди слишком глупы», чтобы голосовать за него.
Уточняется, что об этом он рассказал во время дачи показаний в надзорном комитете палаты представителей американского конгресса.
Ранее сообщалось, что Коэн сожалеет о сказанном Трампу «да».