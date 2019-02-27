Экс-адвокат Трампа назвал его «расистом»

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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что лидер страны «расист», передает CBS News.

По словам Коэна, Трамп оскорблял афроамериканцев.

«Однажды он спросил меня, могу ли я назвать страну, управляемую чернокожим человеком, которая не является «гадюшником». Это было, когда Барак Обама был президентом США », — подчеркнул Коэн.

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Кроме того, экс-адвокат добавил, что однажды Трамп сказал, что «чернокожие люди слишком глупы», чтобы голосовать за него.

Уточняется, что об этом он рассказал во время дачи показаний в надзорном комитете палаты представителей американского конгресса.

Ранее сообщалось, что Коэн сожалеет о сказанном Трампу «да».