Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Об этом он написал в твиттере.
Президент США отметил, что встреча лидеров двух стран прошла хорошо. Кроме того, он доволен и их совместным ужином.
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«Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения нашего диалога», — добавил Трамп.
Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером» и рассказал о будущем КНДР.
Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын прибыли на саммит США-КНДР в Ханое 27 февраля.