Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Об этом он написал в твиттере.

Президент США отметил, что встреча лидеров двух стран прошла хорошо. Кроме того, он доволен и их совместным ужином.

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«Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения нашего диалога», — добавил Трамп.

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером» и рассказал о будущем КНДР.

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын прибыли на саммит США-КНДР в Ханое 27 февраля.