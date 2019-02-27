Hill: 13 республиканцев пошли против Трампа

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Во время голосования в палате представителей США о принятии резолюции об отмене режима ЧП, 13 республиканцев пошли против своей партии и президента США Дональда Трампа, который ввел режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой, пишет The Hill.

Издание отмечает, что лидеры республиканской партии пытались сократить возможное число членов своей партии, которые пошли бы против меры Трампа.

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Как пишет The Hill, несколько из республиканцев выразили опасения в связи с злоупотреблением полномочий президентом США, который пытается добиться желаемого бюджета на строительство пограничной стены.

Ожидается, что теперь сенат под руководством большинства республиканцев проголосует по данному вопросу в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала за принятие резолюции об отмене режима ЧП, который был введен американским лидером Дональдом Трампом.