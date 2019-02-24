Назван лидер на выборах в парламент Молдавии

В парламент Молдавии по партийным спискам проходят четыре партии, следует из предварительных данных ЦИК по итогам голосования, сообщает РИА «Новости».

После обработки 3% протоколов с 32,4% с участков лидирует правящая Демократическая партия.

У социалистов — 29,94%, избирательный блок ACUM набрал 19,6%, партия «Шор» — 10,6%.

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Ранее сообщалось, что стала известна явка на выборах в Молдавии.

Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет.