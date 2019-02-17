Экс-президент Украины заявил, что Донбасс уже не тот
Бывший глава Украины Леонид Кравчук назвал территорию Донбасса, которую контролирует самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «другой страной» и заявил, что она «уже никогда не будет прежней». Об этом он рассказал телеканалу ZIK.
Кравчук отметил, что независимо от того, кто придет к власти, Донбасс не станет вновь таким, каким он был раньше.
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«Там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся. Нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы», — добавил Кравчук.
Однако экс-президент не захотел рассказать о том, на какие политические уступки мог бы пойти Киев в отношении Донбасса.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины перепутал план Гитлера со своим.