Экс-президент Украины заявил, что Донбасс уже не тот

Бывший глава Украины Леонид Кравчук назвал территорию Донбасса, которую контролирует самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «другой страной» и заявил, что она «уже никогда не будет прежней». Об этом он рассказал телеканалу ZIK.

Кравчук отметил, что независимо от того, кто придет к власти, Донбасс не станет вновь таким, каким он был раньше.

Реклама

«Там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся. Нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы», — добавил Кравчук.

Однако экс-президент не захотел рассказать о том, на какие политические уступки мог бы пойти Киев в отношении Донбасса.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины перепутал план Гитлера со своим.