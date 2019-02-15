Посольство рассказало о связи Bellingcat с западными спецслужбами

Пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил о связи британского проекта Bellingcat с западными спецслужбами, передает РИА «Новости».

Представитель посольства заявил, что доказательств этому утверждению было предъявлено достаточно.

«Тот факт, что итоги очередного «расследования» этой структуры о неком российском гражданине «Сергее Федотове», посещавшем Болгарию в тот же период, когда был отравлен Эмилиан Гебрев, появились при активном задействовании британских информационных ресурсов, лишь подтверждает наши наблюдения», — добавил он.

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В посольстве добавили, что по мере приближения к дате выхода Великобритании из ЕС количество публикаций с антироссийской заряженностью будет только расти.

Ранее расследовательская группа Bellingcat сообщила, что третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей якобы зовут Денис Сергеев.