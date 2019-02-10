Украинские радикалы пытались уничтожить рекламу партии Медведчука
В Харькове группа украинских радикалов пыталась уничтожить политическую рекламу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателем политсовета которой является обвиненный в госизмене Виктор Медведчук. Об этом сообщает «112 Украина».
По заявлению членов партии, нападения совершались «трусливо, в темное время суток, с закрытыми лицами», и за спинами радикалов стоят представители власти.
«Потому что наша победа гарантирует смену нынешнего режима, смену государственной политики и пересмотр всех антидемократических и противоправных решений, принятых за пять лет», — подчеркнули в партии.
Как отмечается, в связи с этим нынешний режим пытается расколоть оппозиционного движение руками «марионеток», которые выполняют для них грязную работу.
Ранее сообщалось, что Медведчук выступил за федеративное устройство Украины.