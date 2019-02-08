Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы на Украине

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Россия не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

Как отмечается, такое решение было принято из соображений безопасности.

«Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур», — заявили в МИДе.

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Подчеркивается, что отсутствие российских наблюдателей на украинских выборах, а также лишение граждан страны возможности проголосовать на территории России, ставит под сомнение прозрачность и объективность этой процедуры.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Москва отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева.