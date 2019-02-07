CNBC оценил вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина в феврале
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли проведут встречу до 1 марта. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Трамп и Си Цзиньпин встретятся после обозначенного срока, до которого США и Китай договорились заключить торговую сделку.
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Как отмечается, «очень маловероятно», что лидеры смогут провести встречу до первого марта.
При этом в настоящее время администрация США ведет подготовку к встрече Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Ранее СМИ назвали дату встречи Трампа и Си Цзиньпина.