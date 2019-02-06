Два фигуранта дела Арашуковых объявлены в федеральный розыск

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Следственный комитет России (СК) объявил в федеральный розыск двух подозреваемых по уголовному делу о хищении газа у ПАО «Газпром» на 30 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Как отмечается, речь идет об исполняющем обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умаре Калмыкове.

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Ранее сообщалось, что СК опроверг информацию о знакомстве председателя ведомства Александра Бастрыкина с семьей Арашуковых.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.