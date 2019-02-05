Трамп пригласил еще одного Трампа в Белый дом

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Шестиклассник Джошуа Трамп оказался среди приглашенных гостей Белого дома на ежегодное послание президента США Дональда Трампа «О положении страны», сообщает NBC News.

Отмечается, что над школьником из Делавэра издевались одноклассники из-за его фамилии.

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Среди других гостей президента и его жены Меланьи Трамп — члены семьи Джеральда и Шарона Дэвида из Рено, штата Невада, пожилой пары, которая была убита в январе 2019 года иммигрантом без документов.

Также была приглашена Элис Мари Джонсон, которая была приговорена к пожизненному заключению за работу на наркокартель и которую спустя 21 год президент Трамп помиловал.

Ранее сообщалось, что ученые связали травлю в школах с голосованием за Трампа.